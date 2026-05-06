2e Grimpette des Posettes Vallorcine
2e Grimpette des Posettes Vallorcine samedi 15 août 2026.
Vallorcine
2e Grimpette des Posettes
Télécabine de Vallorcine Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:30:00
fin : 2026-08-15 17:00:00
Date(s) :
2026-08-15
En association avec la commune de Vallorcine, le Chamonix Mont Blanc Marathon (CMBM) organise la 2e édition de la Grimpette des Posettes, à l’occasion de la fête du Village.
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Télécabine de Vallorcine Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes lagrimpettedesposettes@gmail.com
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English :
In association with the municipality of Vallorcine, the Chamonix Mont Blanc Marathon (CMBM) is organising the first edition of the Ultramontée des Posettes ,
on the occasion of the Village Festival
L’événement 2e Grimpette des Posettes Vallorcine a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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