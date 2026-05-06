Vallorcine

2e Grimpette des Posettes

Télécabine de Vallorcine Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 07:30:00

fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :

2026-08-15

En association avec la commune de Vallorcine, le Chamonix Mont Blanc Marathon (CMBM) organise la 2e édition de la Grimpette des Posettes, à l’occasion de la fête du Village.

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Télécabine de Vallorcine Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes lagrimpettedesposettes@gmail.com

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English :

In association with the municipality of Vallorcine, the Chamonix Mont Blanc Marathon (CMBM) is organising the first edition of the Ultramontée des Posettes ,

on the occasion of the Village Festival

L’événement 2e Grimpette des Posettes Vallorcine a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc