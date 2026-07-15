Sortie nature famille Reserve ton vendredi Col des Montets Vallorcine
vendredi 28 août 2026 · Col des Montets · Vallorcine
Informations pratiques
Vallorcine
Sortie nature famille Reserve ton vendredi
Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 14:00:00
fin : 2026-08-28 16:00:00
Date(s) :
2026-08-28
RÉSERVE TON VENDREDI
Une animation pour toute la famille et à destination des enfants.
Cette animation est conçue par des guides naturaliste étudiants autour des sujets de la Reserve Naturelle des Aiguilles Rouges.
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Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 26 25 15
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English : Family Nature Outing Save the Date for Friday
SAVE YOUR FRIDAY
An activity for the whole family, designed especially for children.
This activity is led by student nature guides and focuses on topics related to the Aiguilles Rouges Nature Reserve.
L’événement Sortie nature famille Reserve ton vendredi Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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