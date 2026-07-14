Atelier Trail S’entraîner et pratiquer le trail dans le respect des espaces naturels Col des Montets Vallorcine

Informations pratiques

Vallorcine

Atelier Trail S’entraîner et pratiquer le trail dans le respect des espaces naturels

Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 13:00:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Un moment de rencontre pour parler nature et sport.

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Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84

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English : Trail Workshop Training and Running Trails While Respecting Natural Areas

A gathering to talk about nature and sports.

L’événement Atelier Trail S’entraîner et pratiquer le trail dans le respect des espaces naturels Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc