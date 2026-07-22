AGENDA · Vallorcine
Fête du village La Ruche Vallorcine
samedi 15 août 2026 · La Ruche · Vallorcine
Informations pratiques
Vallorcine
Fête du village
La Ruche Chef Lieu Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Les associations du village organisent une fin de journée festive !
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La Ruche Chef Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71
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English : Village Festival
The village organizations are hosting a festive end-of-day celebration!
L’événement Fête du village Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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