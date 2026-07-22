Fête du village La Ruche Vallorcine

Informations pratiques

Vallorcine

Fête du village

La Ruche Chef Lieu Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Les associations du village organisent une fin de journée festive !

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La Ruche Chef Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71

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English : Village Festival

The village organizations are hosting a festive end-of-day celebration!

L’événement Fête du village Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc