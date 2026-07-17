Vallorcine, pont de mémoires Festival LA NUIT DES OURS 2026 Pole Culturel de Vallorcine Vallorcine

Informations pratiques

Vallorcine

Vallorcine, pont de mémoires Festival LA NUIT DES OURS 2026

Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05 21:00:00

Date(s) :

2026-08-05

VALLORCINE, PONT DE MÉMOIRES est une soirée consacrée à la mémoire de Ruben et Lily Halbreich, morts en 1942 dans la vallée de Tré-les-eaux en tentant de fuir les persécutions antisémites. Conférence sur cette tragédie et concert de leur petit-fils.

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Pole Culturel de Vallorcine Chef-Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71 lanuitdesours@gmail.com

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English : Vallorcine, Bridge of Memories (LA NUIT DES OURS Festival 2026)

VALLORCINE, BRIDGE OF MEMORIES is an evening dedicated to the memory of Ruben and Lily Halbreich, who died in 1942 in the Tré-les-Eaux Valley while trying to flee anti-Semitic persecution. Lecture on this tragedy and concert by their grandson.

L’événement Vallorcine, pont de mémoires Festival LA NUIT DES OURS 2026 Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc