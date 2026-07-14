Sortie nature Zones humides Quand les randonneurs deviennent scientifiques Col des Montets Vallorcine

Informations pratiques

Vallorcine

Sortie nature Zones humides Quand les randonneurs deviennent scientifiques

Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 13:00:00

fin : 2026-07-28 16:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Pour l’étude et la protection des mares de montagne.

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Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84

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English : Nature Outing Wetlands: When Hikers Become Scientists

For the study and protection of mountain ponds.

L’événement Sortie nature Zones humides Quand les randonneurs deviennent scientifiques Vallorcine a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc