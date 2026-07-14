Sortie nature Zones humides Quand les randonneurs deviennent scientifiques Col des Montets Vallorcine
mardi 28 juillet 2026 · Col des Montets · Vallorcine
Informations pratiques
Vallorcine
Sortie nature Zones humides Quand les randonneurs deviennent scientifiques
Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 13:00:00
fin : 2026-07-28 16:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Pour l’étude et la protection des mares de montagne.
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Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84
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English : Nature Outing Wetlands: When Hikers Become Scientists
For the study and protection of mountain ponds.
L’événement Sortie nature Zones humides Quand les randonneurs deviennent scientifiques Vallorcine a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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