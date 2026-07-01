Sortie nature Les grands prédateurs des Aiguilles Rouges Aigle, Loup et Lynx Col des Montets Vallorcine
mardi 21 juillet 2026 · Col des Montets · Vallorcine
Informations pratiques
Vallorcine
Sortie nature Les grands prédateurs des Aiguilles Rouges Aigle, Loup et Lynx
Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Un garde de la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges nous emmène dans son travail pour étudier et comprendre les prédateurs locaux.
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Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84
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English : Nature Outing The Large Predators of the Aiguilles Rouges: Eagles, Wolves, and Lynx
A ranger from the Aiguilles Rouges Nature Reserve takes us along on his work to study and understand local predators.
L’événement Sortie nature Les grands prédateurs des Aiguilles Rouges Aigle, Loup et Lynx Vallorcine a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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