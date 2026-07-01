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AGENDA · Vallorcine

Sortie nature Les grands prédateurs des Aiguilles Rouges Aigle, Loup et Lynx Col des Montets Vallorcine

mardi 21 juillet 2026 · Col des Montets · Vallorcine

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Col des Montets
Adresse
Chalet d’accueil de la réserve naturelle
Ville
74660 Vallorcine
Département
Haute-Savoie
Tarif

Vallorcine

Sortie nature Les grands prédateurs des Aiguilles Rouges Aigle, Loup et Lynx

Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Un garde de la Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges nous emmène dans son travail pour étudier et comprendre les prédateurs locaux.
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Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84 

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English : Nature Outing The Large Predators of the Aiguilles Rouges: Eagles, Wolves, and Lynx

A ranger from the Aiguilles Rouges Nature Reserve takes us along on his work to study and understand local predators.

L’événement Sortie nature Les grands prédateurs des Aiguilles Rouges Aigle, Loup et Lynx Vallorcine a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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