Fête Nationale à Vallorcine La Ruche Vallorcine

Fête Nationale à Vallorcine

La Ruche Chef Lieu Vallorcine Haute-Savoie

Début : Samedi 2026-07-14

fin : 2026-07-14

2026-07-14

Repas Népalais et Buvette

Musique live avec une aubade de l’Echo du Buet suivie de Rich Rat & Seb

Soirée au profit de l’association Sit n Ride

La Ruche Chef Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 69

English : Bastille Day in Vallorcine

From 7 p.m.

Refreshment bar

Paella evening

Live music with an aubade by l’Echo du Buet and Timeless Soul music, Sara&Vanklo

