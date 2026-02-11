Fête Nationale à Vallorcine La Ruche Vallorcine
Fête Nationale à Vallorcine La Ruche Vallorcine mardi 14 juillet 2026.
Fête Nationale à Vallorcine
La Ruche Chef Lieu Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Repas Népalais et Buvette
Musique live avec une aubade de l’Echo du Buet suivie de Rich Rat & Seb
Soirée au profit de l’association Sit n Ride
.
La Ruche Chef Lieu Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bastille Day in Vallorcine
From 7 p.m.
Refreshment bar
Paella evening
Live music with an aubade by l’Echo du Buet and Timeless Soul music, Sara&Vanklo
L’événement Fête Nationale à Vallorcine Vallorcine a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc