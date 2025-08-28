Petit marché de Vallorcine Vallorcine
Petit marché de Vallorcine Vallorcine mercredi 1 juillet 2026.
Vallorcine
Petit marché de Vallorcine
Parking bar tabac presse Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-01 16:00:00
fin : 2026-08-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-09-07
Petit marché avec les producteurs locaux de Vallorcine (Légumes bio, fromages, yaourt, faisselles et pain artisanal cuit au feu de bois) et aussi pizza et traiteur libanais.
.
Parking bar tabac presse Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Small market in Vallorcine
Small market with local Vallorcine producers (organic vegetables, cheeses, yoghurt, cheese and artisan bread baked over a wood fire), plus pizza and Lebanese delicatessen.
L’événement Petit marché de Vallorcine Vallorcine a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
À voir aussi à Vallorcine (Haute-Savoie)
- Courte itinérance pédestre de 2 jours sur la Montagne de Loriaz Etape 1 Vallorcine Haute-Savoie 1 mai 2026
- Le chemin des Diligences Vallorcine Haute-Savoie 1 mai 2026
- Itinéraire raquette des Granges Vallorcine Haute-Savoie 1 mai 2026
- Enduro VTT Piste rouge La Louve Balme Secteur Vallorcine Vallorcine Haute-Savoie 1 mai 2026
- Au Fil du Rail Jeu de piste à Vallorcine Vallorcine Haute-Savoie 1 mai 2026