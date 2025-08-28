Vallorcine

Petit marché de Vallorcine

Parking bar tabac presse Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-01 16:00:00

fin : 2026-08-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-09-07

Petit marché avec les producteurs locaux de Vallorcine (Légumes bio, fromages, yaourt, faisselles et pain artisanal cuit au feu de bois) et aussi pizza et traiteur libanais.

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Parking bar tabac presse Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71

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English : Small market in Vallorcine

Small market with local Vallorcine producers (organic vegetables, cheeses, yoghurt, cheese and artisan bread baked over a wood fire), plus pizza and Lebanese delicatessen.

L’événement Petit marché de Vallorcine Vallorcine a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc