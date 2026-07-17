Les Ateliers Festival LA NUIT DES OURS 2026 Le plan d’Envers Vallorcine
mardi 4 août 2026 · Le plan d’Envers · Vallorcine
Informations pratiques
Vallorcine
Les Ateliers Festival LA NUIT DES OURS 2026
Le plan d’Envers Chalet LES EDELWEISS Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-10 19:00:00
Date(s) :
2026-08-04
L’occasion de découvrir des mondes plus ou moins in/connus, pour tous les âges. Bien-être, musique, danse, arts plastiques, héritage vallorcin, œnologie… Tous les jours, du 4 au 10 août, 18 ateliers qui vous enracinent et vous élèvent tout à la fois !
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Le plan d’Envers Chalet LES EDELWEISS Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71 lanuitdesours@gmail.com
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English : Workshops (LA NUIT DES OURS Festival 2026)
An opportunity to discover worlds both familiar and unfamiliar, for all ages. Wellness, music, dance, visual arts, Vallorcine’s heritage, wine tasting… Every day from August 4 to 10, 18 workshops that will ground you and lift your spirits at the same time!
L’événement Les Ateliers Festival LA NUIT DES OURS 2026 Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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