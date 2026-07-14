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AGENDA · Vallorcine

Sortie nature Randonnée géologique le long de la faille des Aiguilles Rouges Col des Montets Vallorcine

mardi 18 août 2026 · Col des Montets · Vallorcine

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Col des Montets
Adresse
Chalet d’accueil de la réserve naturelle
Ville
74660 Vallorcine
Département
Haute-Savoie
Tarif
15 15 15

Vallorcine

Sortie nature Randonnée géologique le long de la faille des Aiguilles Rouges

Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 09:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Une sortie à la journée avec un scientifique géologue.
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Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84 

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English : Nature Outing Geological Hike Along the Aiguilles Rouges Fault

A day trip with a geologist.

L’événement Sortie nature Randonnée géologique le long de la faille des Aiguilles Rouges Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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