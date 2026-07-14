Sortie nature Randonnée géologique le long de la faille des Aiguilles Rouges Col des Montets Vallorcine

Informations pratiques

Vallorcine

Sortie nature Randonnée géologique le long de la faille des Aiguilles Rouges

Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 09:00:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Une sortie à la journée avec un scientifique géologue.

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Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84

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English : Nature Outing Geological Hike Along the Aiguilles Rouges Fault

A day trip with a geologist.

L’événement Sortie nature Randonnée géologique le long de la faille des Aiguilles Rouges Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc