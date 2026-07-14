Sortie nature Dans le jardin de mes grands parents les plantes comestibles Col des Montets Vallorcine

Informations pratiques

Vallorcine

Sortie nature Dans le jardin de mes grands parents les plantes comestibles

Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 09:30:00

fin : 2026-08-14 12:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Redécouvrons les plantes comestibles de montagne

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Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84

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English : Nature Outing Edible Plants in My Grandparents’ Garden

Let’s Rediscover Edible Mountain Plants

L’événement Sortie nature Dans le jardin de mes grands parents les plantes comestibles Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc