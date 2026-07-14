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AGENDA · Vallorcine

Sortie nature Dans le jardin de mes grands parents les plantes comestibles Col des Montets Vallorcine

vendredi 14 août 2026 · Col des Montets · Vallorcine

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Col des Montets
Adresse
Chalet d’accueil de la réserve naturelle
Ville
74660 Vallorcine
Département
Haute-Savoie
Tarif
8 8 8

Vallorcine

Sortie nature Dans le jardin de mes grands parents les plantes comestibles

Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 09:30:00
fin : 2026-08-14 12:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Redécouvrons les plantes comestibles de montagne
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Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84 

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English : Nature Outing Edible Plants in My Grandparents’ Garden

Let’s Rediscover Edible Mountain Plants

L’événement Sortie nature Dans le jardin de mes grands parents les plantes comestibles Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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