Sortie nature Aquarelle nature et voyage dans le banal Col des Montets Vallorcine
mercredi 12 août 2026 · Col des Montets · Vallorcine
Informations pratiques
Vallorcine
Sortie nature Aquarelle nature et voyage dans le banal
Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:30:00
fin : 2026-08-12 12:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Découverte d’un outil artistique pour voyager dans son quotidien.
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Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84
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English : Nature Outing Nature Watercolors and a Journey into the Ordinary
Discovering an artistic tool for exploring your everyday life.
L’événement Sortie nature Aquarelle nature et voyage dans le banal Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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