Sortie nature 12 000 ans d’histoire glaciaire Col des Montets Vallorcine

Informations pratiques

Vallorcine

Sortie nature 12 000 ans d’histoire glaciaire

Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-11 15:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Une sortie en nature pour apprendre des glaciers.

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Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84

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English : Nature Outing — 12,000 Years of Glacial History

An outdoor excursion to learn about glaciers.

L’événement Sortie nature 12 000 ans d’histoire glaciaire Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc