Le Minis’tival Festival LA NUIT DES OURS 2026 Le plan d’Envers Vallorcine

Informations pratiques

Vallorcine

Le Minis’tival Festival LA NUIT DES OURS 2026

Le plan d’Envers Chalet LES EDELWEISS Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 18:00:00

fin : 2026-08-10 23:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Le MINI’STIVAL, mini festival avec 3 concerts gratuits pour clôturer LA TOURNÉE DES BISTROTS et finir ensemble cette édition du festival LA NUIT DES OURS sur une note festive. En musique ! Buvette, empanadas, pizze et cuisine libanaise.

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Le plan d’Envers Chalet LES EDELWEISS Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71 lanuitdesours@gmail.com

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English : The Minis’tival (LA NUIT DES OURS Festival 2026)

The MINI’STIVAL, a mini “festival” featuring three free concerts to wrap up LA TOURNÉE DES BISTROTS and bring this year’s LA NUIT DES OURS festival to a festive close together. Let the music play! Refreshments, empanadas, pizza, and Lebanese cuisine.

L’événement Le Minis’tival Festival LA NUIT DES OURS 2026 Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc