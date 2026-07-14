Sortie nature Les bestioles des réserves naturelles des Aiguilles Rouges Col des Montets Vallorcine

Informations pratiques

Vallorcine

Sortie nature Les bestioles des réserves naturelles des Aiguilles Rouges

Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 14:00:00

fin : 2026-08-25 16:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Oiseaux, petits mammifères, insectes, amphibiens… les animaux en montagne, c’est bien plus que les chamois et les marmottes !

Découvrez ces richesses avec un garde de la réserve naturelle.

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Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84

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English : Nature Outing The Creatures of the Aiguilles Rouges Nature Reserves

Birds, small mammals, insects, amphibians… there’s so much more to the mountain wildlife than just chamois and marmots!

Discover this rich diversity with a nature reserve ranger.

L’événement Sortie nature Les bestioles des réserves naturelles des Aiguilles Rouges Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc