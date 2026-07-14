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AGENDA · Vallorcine

Sortie nature Les bestioles des réserves naturelles des Aiguilles Rouges Col des Montets Vallorcine

mardi 25 août 2026 · Col des Montets · Vallorcine

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Col des Montets
Adresse
Chalet d’accueil de la réserve naturelle
Ville
74660 Vallorcine
Département
Haute-Savoie
Tarif

Vallorcine

Sortie nature Les bestioles des réserves naturelles des Aiguilles Rouges

Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:00:00
fin : 2026-08-25 16:00:00

Date(s) :
2026-08-25

Oiseaux, petits mammifères, insectes, amphibiens… les animaux en montagne, c’est bien plus que les chamois et les marmottes !
Découvrez ces richesses avec un garde de la réserve naturelle.
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Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84 

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English : Nature Outing The Creatures of the Aiguilles Rouges Nature Reserves

Birds, small mammals, insects, amphibians… there’s so much more to the mountain wildlife than just chamois and marmots!
Discover this rich diversity with a nature reserve ranger.

L’événement Sortie nature Les bestioles des réserves naturelles des Aiguilles Rouges Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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