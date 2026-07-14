Sortie nature Les bestioles des réserves naturelles des Aiguilles Rouges Col des Montets Vallorcine
mardi 25 août 2026 · Col des Montets · Vallorcine
Informations pratiques
Vallorcine
Sortie nature Les bestioles des réserves naturelles des Aiguilles Rouges
Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:00:00
fin : 2026-08-25 16:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Oiseaux, petits mammifères, insectes, amphibiens… les animaux en montagne, c’est bien plus que les chamois et les marmottes !
Découvrez ces richesses avec un garde de la réserve naturelle.
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Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84
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English : Nature Outing The Creatures of the Aiguilles Rouges Nature Reserves
Birds, small mammals, insects, amphibians… there’s so much more to the mountain wildlife than just chamois and marmots!
Discover this rich diversity with a nature reserve ranger.
L’événement Sortie nature Les bestioles des réserves naturelles des Aiguilles Rouges Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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