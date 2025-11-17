Sortie nature, La Baie au fil des saisons Juillet Sainte-Radégonde-des-Noyers

Sortie nature, La Baie au fil des saisons Juillet

La Prée Mizottière Sainte-Radégonde-des-Noyers Vendée

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

2026-06-20

Parce qu’il est toujours plus intéressant de découvrir la nature de l’intérieur…

Venez découvrir la Prée Mizottière, siège de la Réserve naturelle de la baie de l’Aiguillon et propriété du Conservatoire du Littoral. Ses bassins (baisses) et ceux du Petit Rocher servent de reposoir à marée haute et surtout de lieu de nidification pour de nombreux oiseaux (échasses, avocettes, sternes, canards…).

Prévoir des bottes ou de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo

Réservation auprès de l’Office de tourisme .

