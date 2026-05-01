Ippling

Sortie nature La diversité des milieux humides

Ippling Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 09:30:00

fin : 2026-05-16 11:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine.

Ici se côtoient, dans un vallon discret au coeur des bois, une incroyable diversité de milieux naturels.

Sortie découverte nature, avec Thierry Gydé, animateur au CEN.

Bonnes chaussures et pantalon conseillé.

Rendez-vous au parking du stade d’Ippling.

Réservation obligatoire au 03 87 03 00 97 ou animation@cen-lorraine.frTout public

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Ippling 57990 Moselle Grand Est +33 3 87 03 00 90 censarrebourg@cren-lorraine.fr

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English :

Organized by the Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine.

Here, in a discreet valley in the heart of the woods, you’ll find an incredible diversity of natural environments.

Nature discovery outing, with Thierry Gydé, CEN coordinator.

Good shoes and pants recommended.

Meet at the Ippling stadium parking lot.

Booking essential on 03 87 03 00 97 or animation@cen-lorraine.fr

L’événement Sortie nature La diversité des milieux humides Ippling a été mis à jour le 2026-04-10 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES