Breuil-le-Sec

Sortie Nature La micro-faune du marais

Fournie à l’inscription Breuil-le-Sec Oise

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:00:00

fin : 2026-08-16 12:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Au cœur de l’été et de ses fortes chaleurs, nous partirons à la recherche de la micro-faune du marais (insectes, araignées, mollusques, reptiles, amphibiens…), tout en restant attentifs à l’avifaune susceptible de nous réserver quelques surprises en période de migration.

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.

Au cœur de l’été et de ses fortes chaleurs, nous partirons à la recherche de la micro-faune du marais (insectes, araignées, mollusques, reptiles, amphibiens…), tout en restant attentifs à l’avifaune susceptible de nous réserver quelques surprises en période de migration.

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. .

Fournie à l’inscription Breuil-le-Sec 60840 Oise Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 contact@cen-hautsdefrance.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As summer heats up, we’ll be on the lookout for the marsh?s micro-fauna (insects, spiders, molluscs, reptiles, amphibians, etc.), while keeping an eye out for avifauna that may have a few surprises in store for us during migration.

This activity is offered by the Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.

L’événement Sortie Nature La micro-faune du marais Breuil-le-Sec a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis