Sortie Nature La micro-faune du marais Breuil-le-Sec
Sortie Nature La micro-faune du marais Breuil-le-Sec dimanche 16 août 2026.
Breuil-le-Sec
Sortie Nature La micro-faune du marais
Fournie à l’inscription Breuil-le-Sec Oise
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:00:00
fin : 2026-08-16 12:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Au cœur de l’été et de ses fortes chaleurs, nous partirons à la recherche de la micro-faune du marais (insectes, araignées, mollusques, reptiles, amphibiens…), tout en restant attentifs à l’avifaune susceptible de nous réserver quelques surprises en période de migration.
Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.
Au cœur de l’été et de ses fortes chaleurs, nous partirons à la recherche de la micro-faune du marais (insectes, araignées, mollusques, reptiles, amphibiens…), tout en restant attentifs à l’avifaune susceptible de nous réserver quelques surprises en période de migration.
Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. .
Fournie à l’inscription Breuil-le-Sec 60840 Oise Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 contact@cen-hautsdefrance.org
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English :
As summer heats up, we’ll be on the lookout for the marsh?s micro-fauna (insects, spiders, molluscs, reptiles, amphibians, etc.), while keeping an eye out for avifauna that may have a few surprises in store for us during migration.
This activity is offered by the Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.
L’événement Sortie Nature La micro-faune du marais Breuil-le-Sec a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis