Informations pratiques

Saint-Lunaire

Sortie nature La vallée de l’amitié, refuge de biodiversité

Parking cimetière des Douets Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 14:00:00

fin : 2026-12-13 16:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Par Bretagne Vivante

Allons à la découverte de la mosaïque d’habitats des oiseaux, de l’écureuil du blaireau, hérisson, couleuvre, insectes au coeur de la Vallée de l’Amitié.

Inscription www.cote-emeraude.fr/les-sorties-de-latlas .

Parking cimetière des Douets Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51

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English :

L’événement Sortie nature La vallée de l’amitié, refuge de biodiversité Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme