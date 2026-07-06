Sortie nature La vie dans les rochers à marée basse Pouldreuzic
mercredi 28 octobre 2026 · Pouldreuzic
Informations pratiques
Pouldreuzic
Sortie nature La vie dans les rochers à marée basse
Port de penhors Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
Profitez d’une pêche à pied pour découvrir la flore et la faune du littoral et participer aux observations naturalistes. Vous serez surpris de voir tout ce qui se cache sous vos pieds. N’oubliez pas vos jumelles !
20 participants maximum, sur réservation par téléphone.
Prévoir des bottes.
Nombre de kilomètre 1.
Durée 1h30.
Organisée par Valérie Dufour, animatrice nature de la communauté de communes du haut pays bigouden. .
Port de penhors Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 73 86 64 71
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English :
L’événement Sortie nature La vie dans les rochers à marée basse Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Destination Pays Bigouden
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