Le P’tit Atelier Réalisation de Crêpes avec Ty Rozell. Cidrerie Kerné Pouldreuzic

Le P’tit Atelier Réalisation de Crêpes avec Ty Rozell.

Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic Finistère

Début : 2026-07-15

fin : 2026-08-26

2026-07-15

Réalisation d’une recette bretonne de pâte à crêpes froment et initiation à la réalisation sur billig.

Vous repartirez avec les crêpes réalisées et la recette.

Public Adultes uniquement

Sur réservation , inscription https://www.cidre-kerne.bzh/. .

