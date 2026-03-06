Le P’tit Atelier Réalisation de Crêpes avec Ty Rozell. Cidrerie Kerné Pouldreuzic
Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic Finistère
Début : 2026-07-15
fin : 2026-08-26
2026-07-15
Réalisation d’une recette bretonne de pâte à crêpes froment et initiation à la réalisation sur billig.
Vous repartirez avec les crêpes réalisées et la recette.
Public Adultes uniquement
Sur réservation , inscription https://www.cidre-kerne.bzh/. .
Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 41 86
