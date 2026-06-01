Cochon grillé et animations diverses Pouldreuzic
Cochon grillé et animations diverses Pouldreuzic samedi 27 juin 2026.
Pouldreuzic
Cochon grillé et animations diverses
Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le traditionnel Cochon Grillé organisé par l’APE de l’école publique intercommunale Pierre Jakez Héliaz aura lieu cette année sur la place Corentin Hénaff, au cœur du bourg !
La réservation des repas commencera début juin, mais vous pouvez d’ores et déjà réserver votre Samedi 27 juin ! Vous trouverez les cartes repas chez vos commerçants du bourg, via les familles scolarisées à l’école ou en nous contactant sur ou en nous contactant sur apepjh@gmail.com
Buvette, crêpes et petite animation à 16h.
Repas sur place ou à emporter à partir de 18h30 kir, melon, cochon grillé, ratatouille maison, semoule, tarte aux pommes.
Réservation conseillée sur www.apepjh.net ou dans des commerces de Pouldreuzic
Repas sur place à partir de 19h
A partir de 16h00 animation divers, crêpes, soirée musicale après le repas .
Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Cochon grillé et animations diverses Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Destination Pays Bigouden
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