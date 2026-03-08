Créez vos pièces de salle de bain porte-savon, gobelet, en céramique avec Chloe de l’Atelier Supernova. Cidrerie Kerné Pouldreuzic
Créez vos pièces de salle de bain porte-savon, gobelet, en céramique avec Chloe de l’Atelier Supernova. Cidrerie Kerné Pouldreuzic samedi 20 juin 2026.
Créez vos pièces de salle de bain porte-savon, gobelet, en céramique avec Chloe de l’Atelier Supernova.
Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Lors de cet atelier, vous découvrirez plusieurs techniques de modelage céramique comme celle du pincé, de la plaque et/ou du colombin.
Les pièces seront ensuite cuites et émaillées et pourront être récupérés un mois plus tard (ou expédiés moyennant supplément).
Règlement à prévoir en chèque ou espèces.
Inscription obligatoire .
Cidrerie Kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 41 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Créez vos pièces de salle de bain porte-savon, gobelet, en céramique avec Chloe de l’Atelier Supernova.
L’événement Créez vos pièces de salle de bain porte-savon, gobelet, en céramique avec Chloe de l’Atelier Supernova. Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Destination Pays Bigouden