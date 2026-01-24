Marché de producteurs locaux du mercredi de Penhors Pouldreuzic. Près de la chapelle de Penhors Pouldreuzic
Marché de producteurs locaux du mercredi de Penhors Pouldreuzic. Près de la chapelle de Penhors Pouldreuzic mercredi 1 juillet 2026.
Marché de producteurs locaux du mercredi de Penhors Pouldreuzic.
Près de la chapelle de Penhors Lieu-dit Penhors Pouldreuzic Finistère
Organisé par Les Semeurs de la baie en partenariat avec la mairie de Pouldreuzic et aura lieu tous les mercredis. Il s’ agit d’un marché de producteurs et artisans éco-responsables et locaux (2/3 alimentaires et 1/3 artisanal pain, viande, fromages , petits fruits, légumes, tisanes , créations textiles, savons, objets en bois, en cuir, bijoux , décoration etc…). Tous les exposants viennent du pays bigouden et sont en phase avec les valeurs de l association (transition écologique , sociale et solidaire).
Buvette. Un concert rythmera chaque fin d’après-midi. .
