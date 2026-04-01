Sortie nature La vie secrète des chauves-souris Saint-Germain-la-Poterie
Sortie nature La vie secrète des chauves-souris Saint-Germain-la-Poterie vendredi 24 avril 2026.
Saint-Germain-la-Poterie
Sortie nature La vie secrète des chauves-souris
Saint-Germain-la-Poterie Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24 22:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Et si vous découvriez ces mystérieuses habitantes de la nuit sous un nouveau jour ?
Rejoignez nous pour une soirée fascinante dédiée aux chauves-souris leurs habitudes, leurs secrets… et leur rôle essentiel dans notre écosystème !
– Le 24 avril 2026
– De 20h à 22h
– Lieu Saint-Germain-la-Poterie (60650)
– Inscription obligatoire par mail natura2000@beauvaisis.fr
Au programme découverte… et observation en direct de ces étonnants animaux nocturnes !
Places limitées, pensez à réserver rapidement !
Et si vous découvriez ces mystérieuses habitantes de la nuit sous un nouveau jour ?
Rejoignez nous pour une soirée fascinante dédiée aux chauves-souris leurs habitudes, leurs secrets… et leur rôle essentiel dans notre écosystème !
– Le 24 avril 2026
– De 20h à 22h
– Lieu Saint-Germain-la-Poterie (60650)
– Inscription obligatoire par mail natura2000@beauvaisis.fr
Au programme découverte… et observation en direct de ces étonnants animaux nocturnes !
Places limitées, pensez à réserver rapidement ! .
Saint-Germain-la-Poterie 60650 Oise Hauts-de-France natura2000@beauvaisis.fr
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English :
How about discovering these mysterious inhabitants of the night in a whole new light?
Join us for a fascinating evening dedicated to bats: their habits, their secrets? and their essential role in our ecosystem!
– April 24, 2026
– 8pm to 10pm
– Location: Saint-Germain-la-Poterie (60650)
– Registration required by e-mail: natura2000@beauvaisis.fr
On the program: discovery? and live observation of these amazing nocturnal animals!
Places are limited, so book early!
L’événement Sortie nature La vie secrète des chauves-souris Saint-Germain-la-Poterie a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis