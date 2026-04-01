Saint-Germain-la-Poterie

Sortie nature La vie secrète des chauves-souris

Saint-Germain-la-Poterie Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Et si vous découvriez ces mystérieuses habitantes de la nuit sous un nouveau jour ?

Rejoignez nous pour une soirée fascinante dédiée aux chauves-souris leurs habitudes, leurs secrets… et leur rôle essentiel dans notre écosystème !

– Le 24 avril 2026

– De 20h à 22h

– Lieu Saint-Germain-la-Poterie (60650)

– Inscription obligatoire par mail natura2000@beauvaisis.fr

Au programme découverte… et observation en direct de ces étonnants animaux nocturnes !

Places limitées, pensez à réserver rapidement !

Et si vous découvriez ces mystérieuses habitantes de la nuit sous un nouveau jour ?

Rejoignez nous pour une soirée fascinante dédiée aux chauves-souris leurs habitudes, leurs secrets… et leur rôle essentiel dans notre écosystème !

– Le 24 avril 2026

– De 20h à 22h

– Lieu Saint-Germain-la-Poterie (60650)

– Inscription obligatoire par mail natura2000@beauvaisis.fr

Au programme découverte… et observation en direct de ces étonnants animaux nocturnes !

Places limitées, pensez à réserver rapidement ! .

Saint-Germain-la-Poterie 60650 Oise Hauts-de-France natura2000@beauvaisis.fr

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English :

How about discovering these mysterious inhabitants of the night in a whole new light?

Join us for a fascinating evening dedicated to bats: their habits, their secrets? and their essential role in our ecosystem!

– April 24, 2026

– 8pm to 10pm

– Location: Saint-Germain-la-Poterie (60650)

– Registration required by e-mail: natura2000@beauvaisis.fr

On the program: discovery? and live observation of these amazing nocturnal animals!

Places are limited, so book early!

L’événement Sortie nature La vie secrète des chauves-souris Saint-Germain-la-Poterie a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis