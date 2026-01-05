Sortie nature Le Chambon-sur-Lignon
Sortie nature
Rdv ancienne mairie Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2026-02-01 14:30:00
fin : 2026-02-01 17:00:00
2026-02-01
A la découverte d’une mare et de son aménagement ! après-midi avec atelier participatif.
Sur réservation.
Rdv ancienne mairie Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 60 50 35 sismae@mailo.com
English :
Discover a pond and its management! Afternoon with participatory workshop.
Reservations required.
L’événement Sortie nature Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon