Sortie nature Le Chambon-sur-Lignon

Sortie nature

Rdv ancienne mairie Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : 2026-02-01
Horaire : 14:30:00 - 17:00:00

Début : 2026-02-01 14:30:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

Date(s) :

2026-02-01

A la découverte d’une mare et de son aménagement ! après-midi avec atelier participatif.

Sur réservation.

.

Rdv ancienne mairie Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 60 50 35 sismae@mailo.com

English :

Discover a pond and its management! Afternoon with participatory workshop.

Reservations required.

