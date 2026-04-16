Sortie nature Le long de la Geüle à Cescau Cescau
Sortie nature Le long de la Geüle à Cescau Cescau samedi 23 mai 2026.
Cescau
Sortie nature Le long de la Geüle à Cescau
Chemin Lacassagne Cescau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez découvrir les milieux et les plantes étonnantes qui bordent la rivière de la Geüle. .
Chemin Lacassagne Cescau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 82 46 75 s.cocquerez@cen-na.org
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English : Sortie nature Le long de la Geüle à Cescau
L’événement Sortie nature Le long de la Geüle à Cescau Cescau a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Béarn
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