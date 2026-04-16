Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sortie nature Le long de la Geüle à Cescau Cescau

Sortie nature Le long de la Geüle à Cescau Cescau

Sortie nature Le long de la Geüle à Cescau Cescau samedi 23 mai 2026.

Adresse : Chemin Lacassagne

Ville : 64170 Cescau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Cescau

Sortie nature Le long de la Geüle à Cescau

Chemin Lacassagne Cescau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Venez découvrir les milieux et les plantes étonnantes qui bordent la rivière de la Geüle.   .

Chemin Lacassagne Cescau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 82 46 75  s.cocquerez@cen-na.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature Le long de la Geüle à Cescau

L’événement Sortie nature Le long de la Geüle à Cescau Cescau a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Cescau (Pyrénées-Atlantiques)