Cescau

Sortie nature Le long de la Geüle à Cescau

Chemin Lacassagne Cescau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez découvrir les milieux et les plantes étonnantes qui bordent la rivière de la Geüle. .

Chemin Lacassagne Cescau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 82 46 75 s.cocquerez@cen-na.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature Le long de la Geüle à Cescau

L’événement Sortie nature Le long de la Geüle à Cescau Cescau a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Béarn