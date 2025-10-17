Sortie Nature Le numérique pour mieux connaître la biodiversité RDV à la Médiathèque le Moulin aux Livres Brives-Charensac
Sortie Nature Le numérique pour mieux connaître la biodiversité RDV à la Médiathèque le Moulin aux Livres Brives-Charensac samedi 7 novembre 2026.
Sortie Nature Le numérique pour mieux connaître la biodiversité
RDV à la Médiathèque le Moulin aux Livres Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 09:30:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Aujourd’hui, de nombreux outils numériques permettent d’identifier facilement les espèces animales et végétales et de participer à la connaissance de la biodiversité.
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RDV à la Médiathèque le Moulin aux Livres Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 38 41 contact-tourisme@lepuyenvelay.fr
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English :
Today, numerous digital tools make it easy to identify plant and animal species and contribute to our knowledge of biodiversity.
L’événement Sortie Nature Le numérique pour mieux connaître la biodiversité Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay