Sortie Nature Le numérique pour mieux connaître la biodiversité RDV à la Médiathèque le Moulin aux Livres Brives-Charensac

Sortie Nature Le numérique pour mieux connaître la biodiversité

RDV à la Médiathèque le Moulin aux Livres Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 09:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Aujourd’hui, de nombreux outils numériques permettent d’identifier facilement les espèces animales et végétales et de participer à la connaissance de la biodiversité.

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RDV à la Médiathèque le Moulin aux Livres Avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 38 41 contact-tourisme@lepuyenvelay.fr

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English :

Today, numerous digital tools make it easy to identify plant and animal species and contribute to our knowledge of biodiversity.

L’événement Sortie Nature Le numérique pour mieux connaître la biodiversité Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay