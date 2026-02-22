Sortie nature, les 1er signes du printemps avec le Foyer Rural Rue Roger Salengro Saint-Léonard-de-Noblat
Sortie nature, les 1er signes du printemps avec le Foyer Rural Rue Roger Salengro Saint-Léonard-de-Noblat samedi 28 février 2026.
Sortie nature, les 1er signes du printemps avec le Foyer Rural
Rue Roger Salengro Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Sortie les 1ers signes du printemps avec le Foyer Rural
Rejoignez nous pour une balade conviviale au Bois de Lifarnet le samedi 28 février 2026 !
Une sortie accessible à tous pour découvrir ensemble les premiers signes du printemps sur un sentier de 2,5 km. .
Rue Roger Salengro Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 11 18 accueil@foyer-rural-saint-leonard.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie nature, les 1er signes du printemps avec le Foyer Rural
L’événement Sortie nature, les 1er signes du printemps avec le Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-02-20 par OT de Noblat