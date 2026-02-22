Sortie nature, les 1er signes du printemps avec le Foyer Rural Rue Roger Salengro Saint-Léonard-de-Noblat

Sortie nature, les 1er signes du printemps avec le Foyer Rural

Rue Roger Salengro Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Sortie les 1ers signes du printemps avec le Foyer Rural

Rejoignez nous pour une balade conviviale au Bois de Lifarnet le samedi 28 février 2026 !

Une sortie accessible à tous pour découvrir ensemble les premiers signes du printemps sur un sentier de 2,5 km. .

Rue Roger Salengro Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 11 18 accueil@foyer-rural-saint-leonard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature, les 1er signes du printemps avec le Foyer Rural

L’événement Sortie nature, les 1er signes du printemps avec le Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-02-20 par OT de Noblat