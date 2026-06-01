Sortie nature | Les amphibiens du marais Chantraine Saint-Vaast-lès-Mello

Saint-Vaast-lès-Mello

Sortie nature | Les amphibiens du marais Chantraine

251 Route de Cramoisy Saint-Vaast-lès-Mello Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26 23:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Quoi de mieux que la nuit pour découvrir les habitants du Marais Chantraine?!

C’est ce que vous propose le CPIE de l’Oise et Saint-Vaast Nature vendredi 26 juin.

Lors de cette sortie nocturne, partez à la découverte des amphibiens de Saint-Vaast-lès-Mello Nous apprendrons à mieux connaître leur mode de vie, leur cycle de reproduction et les critères permettant de les identifier sur le terrain. Cette soirée sera aussi l’occasion d’échanger sur les enjeux de leur protection et les gestes simples pour préserver ces espèces souvent discrètes.

Gratuit, places limitées, réservation au 03 44 31 32 64 ou par mail à l’adresse b.lefevre@cpie60.fr

Rdv au Marais Chantraine à 21h

Durée: 2h

Prévoir une tenue adaptée aux conditions extérieures ainsi qu’une lampe de poche ou une lampe frontale pour faciliter les observations. Cette sortie nécessite une bonne mobilité, le terrain pouvant comporter des zones humides glissantes et boueuses (bottes ou chaussures de randonnées)

Quoi de mieux que la nuit pour découvrir les habitants du Marais Chantraine?!

C’est ce que vous propose le CPIE de l’Oise et Saint-Vaast Nature vendredi 26 juin.

Lors de cette sortie nocturne, partez à la découverte des amphibiens de Saint-Vaast-lès-Mello Nous apprendrons à mieux connaître leur mode de vie, leur cycle de reproduction et les critères permettant de les identifier sur le terrain. Cette soirée sera aussi l’occasion d’échanger sur les enjeux de leur protection et les gestes simples pour préserver ces espèces souvent discrètes.

Gratuit, places limitées, réservation au 03 44 31 32 64 ou par mail à l’adresse b.lefevre@cpie60.fr

Rdv au Marais Chantraine à 21h

Durée: 2h

Prévoir une tenue adaptée aux conditions extérieures ainsi qu’une lampe de poche ou une lampe frontale pour faciliter les observations. Cette sortie nécessite une bonne mobilité, le terrain pouvant comporter des zones humides glissantes et boueuses (bottes ou chaussures de randonnées) .

251 Route de Cramoisy Saint-Vaast-lès-Mello 60660 Oise Hauts-de-France +33 3 44 31 32 64 b.lefevre@cpie60.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What better time than nighttime to discover the creatures of the Marais Chantraine?!

That’s what the CPIE de l’Oise and Saint-Vaast Nature are offering on Friday, June 26.

During this nighttime outing, set out to discover the amphibians of Saint-Vaast-l’Es-Mello. We’ll learn more about their way of life, their reproductive cycle, and how to identify them in the field. This evening will also be an opportunity to discuss the challenges of protecting them and simple actions we can take to preserve these often-elusive species.

Free admission, limited seating; reserve by calling 03 44 31 32 64 or emailing b.lefevre@cpie60.fr

Meet at Marais Chantraine at 9:00 p.m.

Duration: 2 hours

Please wear clothing suitable for outdoor conditions and bring a flashlight or headlamp to aid in observations. This outing requires good mobility, as the terrain may include slippery and muddy wet areas (boots or hiking shoes recommended).

L’événement Sortie nature | Les amphibiens du marais Chantraine Saint-Vaast-lès-Mello a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Creil Sud Oise