[Sortie nature] Les arbres et les arbustes du parc Ermenonville

[Sortie nature] Les arbres et les arbustes du parc

1 Rue René de Girardin Ermenonville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03 16:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Partons en promenade le long des sentiers du Parc Jean-Jacques Rousseau, à la rencontre des arbres et de leur admirable beauté automnale. Pourquoi leurs feuilles changent-elles de couleurs ?

Quels sont leurs fruits, comment voyagent-ils ? ️

Levons une partie du voile sur leur biologie et laissons-nous aller à quelques rêveries sur ces êtres vivants inspirants, bien moins solitaires qu’il n’y parait.

Samedi 3 octobre

de 14h30 à 16h30

Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Gratuit

Inscription auprès du Conservatoire Botanique National des Hauts-de-France

s.drouillet@cbnhdf.fr

03.28.49.00.83

Partons en promenade le long des sentiers du Parc Jean-Jacques Rousseau, à la rencontre des arbres et de leur admirable beauté automnale. Pourquoi leurs feuilles changent-elles de couleurs ?

Quels sont leurs fruits, comment voyagent-ils ? ️

Levons une partie du voile sur leur biologie et laissons-nous aller à quelques rêveries sur ces êtres vivants inspirants, bien moins solitaires qu’il n’y parait.

Samedi 3 octobre

de 14h30 à 16h30

Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Gratuit

Inscription auprès du Conservatoire Botanique National des Hauts-de-France

s.drouillet@cbnhdf.fr

03.28.49.00.83 .

1 Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France +33 3 28 49 00 83 s.drouillet@cbnhdf.fr

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English :

Let’s take a stroll along the paths of the Parc Jean-Jacques Rousseau, to meet the trees and their admirable autumn beauty. Why do their leaves change color?

What fruits do they bear, and how do they travel?

Let’s lift some of the veil on their biology and indulge in a few daydreams about these inspiring living beings, who are far less solitary than they appear.

? Saturday, October 3rd

? 2:30 pm to 4:30 pm

? Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Free

Registration with the Conservatoire Botanique National des Hauts-de-France

? s.drouillet@cbnhdf.fr

? 03.28.49.00.83

L’événement [Sortie nature] Les arbres et les arbustes du parc Ermenonville a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Pays de Valois