Informations pratiques

La Réorthe

Sortie nature, Les nocturnes à plumes

Poêle-Feu La Réorthe Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 22:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Ouvrez les oreilles chouette hulotte, chevêche d’Athéna ou encore hibou moyen-duc sont sûrement présents au-dessus de votre tête. Apprenez leurs chants et identifiez leurs habitats naturels. Comprenez les secrets et les légendes ces drôles de nocturnes à plumes !

Ouvrez les oreilles chouette hulotte, chevêche d’Athéna ou encore hibou moyen-duc sont sûrement présents au-dessus de votre tête. Apprenez leurs chants et identifiez leurs habitats naturels. Comprenez les secrets et les légendes ces drôles de nocturnes à plumes !

Département de la Vendée avec la Cicadelle

Gratuit Tout public à partir de 6 ans

Réservation indispensable (enfant et adultes)

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte

Prévoir des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo

Les sorties nature sont réservées uniquement aux particuliers et au public familial. .

Poêle-Feu La Réorthe 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 69 80 sortiesnature@vendee.fr

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English :

Listen carefully: tawny owls, Athenian owls, and long-eared owls are definitely out there above your head. Learn their calls and identify their natural habitats. Uncover the secrets and legends of these funny feathered night owls!

L’événement Sortie nature, Les nocturnes à plumes La Réorthe a été mis à jour le 2026-08-21 par CDT85