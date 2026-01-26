Sortie nature, les odonates de la Sablière L’Île-d’Elle
Sortie nature, les odonates de la Sablière L’Île-d’Elle jeudi 2 juillet 2026.
Sortie nature, les odonates de la Sablière
Etang de la sablière L’Île-d’Elle Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 10:00:00
fin : 2026-07-02 12:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Sortie à la découverte des odonates
Profitez de cette petite balade pour partir à la découverte des demoiselles et libellules de l’étang de la Sablière, à l’Ile d’Elle, classé au titre des espaces naturels sensibles depuis 1996. Telle une oasis de verdure au milieu du marais desséché, il constitue un véritable refuge de biodiversité.
Rendez-vous sur le parking de l’étang de la Sablière.
.
Etang de la sablière L’Île-d’Elle 85770 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A trip to discover odonates
L’événement Sortie nature, les odonates de la Sablière L’Île-d’Elle a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud