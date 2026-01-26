Sortie nature, les oiseaux de plaine Saint-Aubin-la-Plaine
Sortie nature, les oiseaux de plaine Saint-Aubin-la-Plaine mardi 5 mai 2026.
Sortie nature, les oiseaux de plaine
Parking salle Polyvalente Saint-Aubin-la-Plaine Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 09:00:00
fin : 2026-05-05 11:00:00
Date(s) :
2026-05-05
Sortie en Sud Vendée à la recherche des oiseaux de la plaine
Sortie dans la plaine calcaire du Sud Vendée, zone Natura 2000, à la recherche des oiseaux des milieux agricoles: bruants, fauvettes, Oedicnèmes criards, Bergeronnettes printanières…
Sortie proposée en partenariat avec la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral
.
Parking salle Polyvalente Saint-Aubin-la-Plaine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Outing to the South Vendée in search of the birds of the plain
L’événement Sortie nature, les oiseaux de plaine Saint-Aubin-la-Plaine a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud