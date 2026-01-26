Sortie nature, les oiseaux de plaine Saint-Aubin-la-Plaine

Sortie nature, les oiseaux de plaine

Parking salle Polyvalente Saint-Aubin-la-Plaine Vendée

Début : 2026-05-05 09:00:00

fin : 2026-05-05 11:00:00

Sortie en Sud Vendée à la recherche des oiseaux de la plaine

Sortie dans la plaine calcaire du Sud Vendée, zone Natura 2000, à la recherche des oiseaux des milieux agricoles: bruants, fauvettes, Oedicnèmes criards, Bergeronnettes printanières…

Sortie proposée en partenariat avec la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral

Parking salle Polyvalente Saint-Aubin-la-Plaine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

Outing to the South Vendée in search of the birds of the plain

