Informations pratiques

Bessais-le-Fromental

Sortie Nature Les oiseaux en hiver

Etang de Goule Bessais-le-Fromental Cher

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-19 09:00:00

fin : 2026-12-19 12:00:00

Date(s) :

2026-12-19

Sortie proposée par l’ADATER

L’hiver est bientôt là. Certains oiseaux venant du nord de l’Europe sont venus passer la mauvaise saison dans notre région. Venez découvrir la Sarcelle d’hiver et bien d’autres espèces méconnues.

Réservation au 07 83 05 96 13 .

Etang de Goule Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 7 83 05 96 13

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English :

Outing organized by ADATER

L’événement Sortie Nature Les oiseaux en hiver Bessais-le-Fromental a été mis à jour le 2026-07-30 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE