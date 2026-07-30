Sortie Nature Les oiseaux en hiver Bessais-le-Fromental
samedi 19 décembre 2026 · Bessais-le-Fromental
Informations pratiques
Bessais-le-Fromental
Sortie Nature Les oiseaux en hiver
Etang de Goule Bessais-le-Fromental Cher
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-19 09:00:00
fin : 2026-12-19 12:00:00
Date(s) :
2026-12-19
Sortie proposée par l’ADATER
L’hiver est bientôt là. Certains oiseaux venant du nord de l’Europe sont venus passer la mauvaise saison dans notre région. Venez découvrir la Sarcelle d’hiver et bien d’autres espèces méconnues.
Réservation au 07 83 05 96 13 .
Etang de Goule Bessais-le-Fromental 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 7 83 05 96 13
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English :
Outing organized by ADATER
L’événement Sortie Nature Les oiseaux en hiver Bessais-le-Fromental a été mis à jour le 2026-07-30 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE