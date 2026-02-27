Troissereux

Sortie Nature Les spectres volants du château…

Fournie à l’inscription Troissereux Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Après un petit diaporama en salle pour balayer les idées reçues des demoiselles de la nuit, nous irons les écouter, les voir, les apprécier au grand air dans le parc du château ! A vivre entre curieux de nature !

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, dans le cadre de Nuits Européennes des Chauve-souris.

Après un petit diaporama en salle pour balayer les idées reçues des demoiselles de la nuit, nous irons les écouter, les voir, les apprécier au grand air dans le parc du château ! A vivre entre curieux de nature !

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, dans le cadre de Nuits Européennes des Chauve-souris. .

Fournie à l’inscription Troissereux 60112 Oise Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 contact@cen-hautsdefrance.org

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English :

After a short slide show to dispel preconceived ideas about the damselflies of the night, we’ll go and listen to them, see them and appreciate them in the fresh air of the château grounds! To be experienced by those curious about nature!

This activity is brought to you by the Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, as part of Nuits Européennes des Chauve-souris.

L’événement Sortie Nature Les spectres volants du château… Troissereux a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis