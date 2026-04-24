Paradou

Sortie nature Les tours de Castillon Entre marais et collines

Samedi 16 mai 2026 de 10h à 13h.

Annulé en cas de mauvais temps. Paradou Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 13:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Les tours de Castillon Entre marais et collines

Depuis le rocher de la Pène, partez pour une lecture des paysages exceptionnels des Alpilles et plongez dans la richesse des zones humides du marais des Baux.

Jean-Michel Pirastru, du Parc des Alpilles

Les tours de Castillon Entre marais et collines

Depuis le rocher de la Pène, partez pour une lecture des paysages exceptionnels des Alpilles et plongez dans la richesse des zones humides du marais des Baux.

Jean-Michel Pirastru, chargé de mission du Parc des Alpilles

Paradou .

Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

The towers of Castillon Between marshes and hills

From the Rocher de la Pène, take a look at the exceptional landscapes of the Alpilles and plunge into the richness of the wetlands of the Marais des Baux.

Jean-Michel Pirastru, Parc des Alpilles

L’événement Sortie nature Les tours de Castillon Entre marais et collines Paradou a été mis à jour le 2026-04-24 par Parc Naturel Régional des Alpilles