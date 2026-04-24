Sortie nature Les tours de Castillon Entre marais et collines Paradou
Sortie nature Les tours de Castillon Entre marais et collines Paradou samedi 16 mai 2026.
Paradou
Sortie nature Les tours de Castillon Entre marais et collines
Samedi 16 mai 2026 de 10h à 13h.
Annulé en cas de mauvais temps. Paradou Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 13:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Les tours de Castillon Entre marais et collines
Depuis le rocher de la Pène, partez pour une lecture des paysages exceptionnels des Alpilles et plongez dans la richesse des zones humides du marais des Baux.
Jean-Michel Pirastru, du Parc des Alpilles
Les tours de Castillon Entre marais et collines
Depuis le rocher de la Pène, partez pour une lecture des paysages exceptionnels des Alpilles et plongez dans la richesse des zones humides du marais des Baux.
Jean-Michel Pirastru, chargé de mission du Parc des Alpilles
Paradou .
Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
The towers of Castillon Between marshes and hills
From the Rocher de la Pène, take a look at the exceptional landscapes of the Alpilles and plunge into the richness of the wetlands of the Marais des Baux.
Jean-Michel Pirastru, Parc des Alpilles
L’événement Sortie nature Les tours de Castillon Entre marais et collines Paradou a été mis à jour le 2026-04-24 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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