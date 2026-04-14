Festival Lumière des Alpilles Paradou

Paradou

Festival Lumière des Alpilles

Du jeudi 4 au dimanche 7 juin 2026. Centre-ville Paradou Paradou Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-04

2ème édition du Festival du Patrimoine Télévisuel

RENDEZ-VOUS EN MAI POUR DECOUVRIR L’ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION !



Du jeudi au dimanche, le Festival Lumière des Alpilles déploie un véritable parcours à travers le territoire et les époques, autour du thème de cette édition la justice.



Plus que jamais d’actualité, ce thème interroge à la fois les institutions — juges, avocats, enquêtes — et notre rapport plus intime à la loi, à l’équité et aux injustices, dans un contexte marqué par la médiatisation des procès et les débats sur les discriminations. C’est cette double dimension, institutionnelle et morale, que la programmation explore à travers des œuvres aussi diverses que puissantes.



La programmation se déploie dans plusieurs villages des Alpilles — Fontvieille, Le Paradou, Maussane-les-Alpilles, Les Baux-de-Provence, Saint-Rémy-de-Provence, Arles — entre salles de cinéma et projections en plein air, dans des lieux emblématiques du territoire.



À travers une sélection d’œuvres du patrimoine audiovisuel, de créations plus récentes et d’exclusivités, le festival propose de croiser les regards et de faire dialoguer les époques.



Chaque séance est pensée comme un moment de rencontre, avec des œuvres souvent présentées par leurs équipes. Des conférences avec des personnalités du secteur viennent prolonger les projections et ouvrir le dialogue.



Des ateliers en famille, imaginés avec des artistes, complètent la programmation et offrent une approche accessible et vivante des thématiques du festival.



Enfin, plusieurs temps forts rythment ces journées soirée d’ouverture, soirée familiale et événements spéciaux, pour vivre le festival autrement. .

Centre-ville Paradou Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 85 83 64 contact@lumieredesalpilles.fr

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English :

2nd edition of the Television Heritage Festival

L’événement Festival Lumière des Alpilles Paradou a été mis à jour le 2026-04-14 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles