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Sortie ornithologique La danse de l’oiseau bleu Paradou

Sortie ornithologique La danse de l’oiseau bleu Paradou dimanche 24 mai 2026.

Ville : 13520 Paradou

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Paradou

Sortie ornithologique La danse de l’oiseau bleu

Dimanche 24 mai 2026 de 9h à 13h. Paradou Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 13:00:00

Date(s) :
2026-05-24

La danse de l’oiseau bleu Découvrez le marais des Baux et son oiseau emblématique, le Rollier bleu turquoise. De retour d’Afrique, il se livre à ses acrobaties nuptiales roulades et roucoulades qui enchantent le site exceptionnel des marais des Baux
Sortie ornithologique ❁ Gratuit
La danse de l’oiseau bleu Découvrez le marais des Baux et son oiseau emblématique, le Rollier bleu turquoise. De retour d’Afrique, il se livre à ses acrobaties nuptiales roulades et roucoulades qui enchantent le site exceptionnel des marais des Baux A ROCHA France
Nombre de places limitées, inscription obligatoire au 04 90 90 44 00   .

Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00  contact@parc-alpilles.fr

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English :

The Dance of the Blue Bird Discover the Baux Marshes and their iconic bird, the turquoise-blue roller. Having returned from Africa, it performs its courtship displays: somersaults and cooing that enchant the exceptional setting of the Baux Marshes

L’événement Sortie ornithologique La danse de l’oiseau bleu Paradou a été mis à jour le 2026-05-05 par Parc Naturel Régional des Alpilles

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