Sortie ornithologique La danse de l’oiseau bleu Paradou
Sortie ornithologique La danse de l’oiseau bleu Paradou dimanche 24 mai 2026.
Paradou
Sortie ornithologique La danse de l’oiseau bleu
Dimanche 24 mai 2026 de 9h à 13h. Paradou Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 13:00:00
Date(s) :
2026-05-24
La danse de l’oiseau bleu Découvrez le marais des Baux et son oiseau emblématique, le Rollier bleu turquoise. De retour d’Afrique, il se livre à ses acrobaties nuptiales roulades et roucoulades qui enchantent le site exceptionnel des marais des Baux
Sortie ornithologique ❁ Gratuit
La danse de l’oiseau bleu Découvrez le marais des Baux et son oiseau emblématique, le Rollier bleu turquoise. De retour d’Afrique, il se livre à ses acrobaties nuptiales roulades et roucoulades qui enchantent le site exceptionnel des marais des Baux A ROCHA France
Nombre de places limitées, inscription obligatoire au 04 90 90 44 00 .
Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
The Dance of the Blue Bird Discover the Baux Marshes and their iconic bird, the turquoise-blue roller. Having returned from Africa, it performs its courtship displays: somersaults and cooing that enchant the exceptional setting of the Baux Marshes
L’événement Sortie ornithologique La danse de l’oiseau bleu Paradou a été mis à jour le 2026-05-05 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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