Paradou

Sortie nature La réserve naturelle régionale de l’Ilon

Samedi 30 mai 2026 de 14h à 17h.

Annulé en cas de mauvais temps. Paradou Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La conservatrice de la réserve vous invite à découvrir l’Ilon, un joyau de nature entre marais et costières. En cette saison, profitez des paysages, des oiseaux et des couleurs de la nature qui s’éveillent.

Delphine Haas, conservatrice de la réserve

La conservatrice de la réserve vous invite à découvrir l’Ilon, un joyau de nature entre marais et costières. En cette saison, profitez des paysages, des oiseaux et des couleurs de la nature qui s’éveillent.

Delphine Haas, conservatrice de la réserve

Paradou et Arles .

Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

The reserve?s curator invites you to discover the Ilon, a jewel of nature between the marshes and the costières. In this season, enjoy the landscapes, the birds and the colors of nature as they awaken.

Delphine Haas, reserve curator

L’événement Sortie nature La réserve naturelle régionale de l’Ilon Paradou a été mis à jour le 2026-04-30 par Parc Naturel Régional des Alpilles