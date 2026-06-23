Informations pratiques

Maussane-les-Alpilles

Sortie nature Libellule ou demoiselle ?

Samedi 4 juillet 2026 de 9h à 12h.

Annulé en cas de mauvais temps. Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Libellule ou demoiselle ?

Balade à pied le long du canal de la vallée des Baux, à la découverte des odonates. Dans les marais, libellules et demoiselles offrent un spectacle de couleurs, avec plus de cinquante espèces recensées.

Sortie nature

Libellule ou demoiselle ?

Balade à pied le long du canal de la vallée des Baux, à la découverte des odonates. Dans les marais, libellules et demoiselles offrent un spectacle de couleurs, avec plus de cinquante espèces recensées, l’un des sites les plus riches d’Europe, à observer tout en apprenant à connaître leurs milieux de vie.

A ROCHA France Maussane-les-Alpilles .

Maussane-les-Alpilles 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Dragonfly or damselfly?

A walk along the Vallée des Baux canal to discover odonates. In the marshes, dragonflies and damselflies put on a colorful show, with more than fifty species recorded.

L’événement Sortie nature Libellule ou demoiselle ? Maussane-les-Alpilles a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles