[Sortie nature] Libellules et paysages pré-automnaux Ermenonville

[Sortie nature] Libellules et paysages pré-automnaux

1 Rue René de Girardin Ermenonville Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:30:00

fin : 2026-09-05 16:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Notre animateur vous invite aux portes du fabuleux Parc Jean-Jacques Rousseau pour y dénicher les dragons volants en cette fin de saison estivale.

A chasser en famille ou entre curieux de nature !

Prévoir des chaussures fermées

️ Samedi 5 septemblre

de 14h30 à 16h30

Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France

reservation@cen-hautsdefrance.org

03.22.89.63.96

Une participation de 5 € est demandée, sortie gratuite pour les adhérents du CEN HDF

Notre animateur vous invite aux portes du fabuleux Parc Jean-Jacques Rousseau pour y dénicher les dragons volants en cette fin de saison estivale.

A chasser en famille ou entre curieux de nature !

Prévoir des chaussures fermées

️ Samedi 5 septemblre

de 14h30 à 16h30

Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France

reservation@cen-hautsdefrance.org

03.22.89.63.96

Une participation de 5 € est demandée, sortie gratuite pour les adhérents du CEN HDF .

1 Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org

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English :

? Our animator invites you to the gates of the fabulous Parc Jean-Jacques Rousseau to find the flying dragons at the end of the summer season.

Hunt them with your family or with other nature-lovers!

Bring closed shoes?

?? Saturday, September 5

? from 2:30pm to 4:30pm

? Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Registration with the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts-de-France

? reservation@cen-hautsdefrance.org

? 03.22.89.63.96

? A contribution of 5 ? is requested, free for CEN HDF members

L’événement [Sortie nature] Libellules et paysages pré-automnaux Ermenonville a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Pays de Valois