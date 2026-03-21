[Sortie nature] Libellules et paysages pré-automnaux Ermenonville
[Sortie nature] Libellules et paysages pré-automnaux Ermenonville samedi 5 septembre 2026.
[Sortie nature] Libellules et paysages pré-automnaux
1 Rue René de Girardin Ermenonville Oise
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:30:00
fin : 2026-09-05 16:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Notre animateur vous invite aux portes du fabuleux Parc Jean-Jacques Rousseau pour y dénicher les dragons volants en cette fin de saison estivale.
A chasser en famille ou entre curieux de nature !
Prévoir des chaussures fermées
️ Samedi 5 septemblre
de 14h30 à 16h30
Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France
reservation@cen-hautsdefrance.org
03.22.89.63.96
Une participation de 5 € est demandée, sortie gratuite pour les adhérents du CEN HDF
Notre animateur vous invite aux portes du fabuleux Parc Jean-Jacques Rousseau pour y dénicher les dragons volants en cette fin de saison estivale.
A chasser en famille ou entre curieux de nature !
Prévoir des chaussures fermées
️ Samedi 5 septemblre
de 14h30 à 16h30
Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France
reservation@cen-hautsdefrance.org
03.22.89.63.96
Une participation de 5 € est demandée, sortie gratuite pour les adhérents du CEN HDF .
1 Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org
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English :
? Our animator invites you to the gates of the fabulous Parc Jean-Jacques Rousseau to find the flying dragons at the end of the summer season.
Hunt them with your family or with other nature-lovers!
Bring closed shoes?
?? Saturday, September 5
? from 2:30pm to 4:30pm
? Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville
Registration with the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts-de-France
? reservation@cen-hautsdefrance.org
? 03.22.89.63.96
? A contribution of 5 ? is requested, free for CEN HDF members
L’événement [Sortie nature] Libellules et paysages pré-automnaux Ermenonville a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Pays de Valois