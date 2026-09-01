Informations pratiques

Rhodes

Sortie nature Observation des premiers oiseaux migrateurs

Route de Languimberg -parking digue Rhodes Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 08:30:00

fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :

2026-09-13

La migration a débuté pour certains oiseaux, les étangs sont appréciés par les migrateurs qui y trouvent refuge et nourriture. Nous vous proposons une sortie d’observation à l’étang du Stock, au programme Observation des oiseaux avec présentation des particularités de quelques espèces La thématique de la migration et les programmes de suivi des espèces hivernantes seront expliquées. Prévoir une tenue adaptée au terrain et à la météo, si vous possédez des jumelles, elles peuvent être utiles. Sans réservation, rendez-vous sur place 15 min avant l’heure de départ. Manifestation proposée par la LPO Moselle.Tout public

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Route de Languimberg -parking digue Rhodes 57810 Moselle Grand Est alain.trinkwell@lpo.fr

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English :

Migration has begun for some birds, and migratory birds find refuge and food in our ponds. We propose a birdwatching outing to the Stock pond, with the following program: Birdwatching, with a presentation of the particularities of some species The migration theme and monitoring programs for wintering species will be explained. Dress appropriately for the terrain and weather, and bring binoculars if you have them. No reservation necessary, please arrive 15 minutes before departure time. Event organized by LPO Moselle.

L’événement Sortie nature Observation des premiers oiseaux migrateurs Rhodes a été mis à jour le 2026-04-04 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD