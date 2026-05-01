Sortie nature ornithologie Gondrexange

Gondrexange

Sortie nature ornithologie

Départ: rue de la pêche (parking) Gondrexange Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 16:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Vivez une immersion unique au cœur de la nature grâce à cette sortie ornithologique en plein air. Accompagné d’un guide passionné, vous découvrirez la richesse de la faune et de la flore locales tout en profitant d’une approche éducative et conviviale. Chaque balade est l’occasion d’observer les oiseaux dans leur habitat naturel, d’identifier leurs chants et leurs comportements, tout en découvrant les subtilités des écosystèmes qui les entourent. Grâce à des explications claires, vous comprendrez les interactions entre les différentes espèces et l’importance de préserver leur environnement. Des paires de jumelles seront mises à disposition pour profiter pleinement de l’observation. Après les présentations et un petit briefing, vous irez à la rencontre de nos amis à plumes en longeant le canal, jusqu’à la passerelle de la communauté de communes du Pays des Étangs.

Il s’agit d’un parcours facile d’environ 4 km. Cependant, des vêtements et des chaussures adaptés sont essentiels pour profiter confortablement de cette aventure.

La sortie est payante.

Cette sortie n’est pas adaptée à nos amis les animaux.

Prévente en ligne https://tinyurl.com/3fwvxyvb et à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud. Pas de vente sur place.Tout public

15 .

Départ: rue de la pêche (parking) Gondrexange 57815 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

Experience a unique immersion in the heart of nature with this outdoor ornithological outing. Accompanied by an enthusiastic guide, you’ll discover the wealth of local flora and fauna while enjoying an educational and friendly approach. Each walk is an opportunity to observe birds in their natural habitat, identify their songs and behaviors, and discover the subtleties of the ecosystems that surround them. Clear explanations will help you understand the interactions between different species and the importance of preserving their environment. Pairs of binoculars will be provided so you can make the most of your observation time. After introductions and a short briefing, you’ll head off to meet our feathered friends along the canal, as far as the Pays des Étangs community footbridge.

This is an easy 4 km walk. However, suitable clothing and footwear are essential for a comfortable outing.

There is a charge for this outing.

Not suitable for pets.

Pre-sale online at https://tinyurl.com/3fwvxyvb and at the Sarrebourg Moselle Sud tourist office. No sales on site.

L’événement Sortie nature ornithologie Gondrexange a été mis à jour le 2026-04-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG