Sortie nature partez à la découverte des oiseaux du lac de Puydarrieux Cabane Nord Puydarrieux

Informations pratiques

Puydarrieux

Sortie nature partez à la découverte des oiseaux du lac de Puydarrieux

Cabane Nord 48 chemin de Domenget Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 07:45:00

fin : 2026-07-26 10:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Et si vous profitiez d’une matinée au grand air pour découvrir la richesse ornithologique du lac de Puydarrieux ?

Un technicien du Conseil départemental vous accompagnera pour observer, écouter et mieux connaître les oiseaux qui fréquentent le lac et ses abords. Une belle occasion de profiter d’un moment de détente dans un cadre naturel exceptionnel.

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Pensez à apporter

• Des chaussures de marche ;

• Des jumelles (si vous en avez) ;

• Une tenue adaptée à la météo ;

• De l’eau.

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Informations pratiques

• Public Grand public (à partir de 10 ans).

• 15 places disponibles.

• Inscription obligatoire.

• Prix Gratuit.

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Pour vous inscrire ou obtenir des renseignements par mail ou par téléphone.

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Cabane Nord 48 chemin de Domenget Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 89 83 61 07 lacpuydarrieux@ha-py.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Why not spend a morning outdoors discovering the rich birdlife of Lake Puydarrieux?

A technician from the Departmental Council will guide you as you observe, listen to, and learn more about the birds that inhabit the lake and its surroundings. It’s a wonderful opportunity to enjoy a relaxing moment in an exceptional natural setting.

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Please remember to bring:

? Hiking shoes;

? Binoculars (if you have them);

? Clothing appropriate for the weather;

? Water.

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Practical Information

? Audience: General public (ages 10 and up).

? 15 spots available.

? Registration required.

? Price: Free.

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To register or get more information, contact us by email or phone.

L’événement Sortie nature partez à la découverte des oiseaux du lac de Puydarrieux Puydarrieux a été mis à jour le 2026-07-17 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65