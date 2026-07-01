Informations pratiques

Petit-Mars

SORTIE NATURE

Petit-Mars Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:30:00

fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Sortie découverte sur les arbres

La mairie de Petit-Mars vous invite à une sortie découverte sur les arbres ! Un spécialiste viendra vous présenter la diversité des essences d’arbres et le fonctionnement d’un boisement.

Adapté au bois de la Butte de Petit-Mars, vous pourrez mieux comprendre les travaux réalisés pour faire face à la maladie de l’encre qui touche les châtaigniers.

Ouvert aux enfants & aux adultes, la sortie suit un parcours ombragé entre ville et campagne, court et facile d’accès.

Inscrivez-vous gratuitement auprès de la mairie de Petit-Mars et venez le mercredi 15 juillet à 9h30 au parking de la place Saint-Laurent (près de la mairie), pour 2 heures de sortie en plein air ! .

Petit-Mars 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 72 77 16 mairie@petitmars.fr

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English :

Tree Exploration Field Trip

L’événement SORTIE NATURE Petit-Mars a été mis à jour le 2026-07-07 par Pays Erdre Canal Forêt