Sortie nature Plumes, bec qui suis-je ? Site de l’Etang Lallemand Les Voivres
jeudi 29 octobre 2026 · Site de l'Etang Lallemand · Les Voivres
Informations pratiques
Les Voivres
Sortie nature Plumes, bec qui suis-je ?
Site de l’Etang Lallemand 37 le Village Les Voivres Vosges
Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-10-29 14:30:00
fin : 2026-10-29 16:30:00
Date(s) :
2026-10-29
Chanteurs, colorés ou sobres, les oiseaux les oiseaux nous font tendre l’oreille dans la nature. Venez
découvrir leurs chants, les observer et tenter d’en reconnaître les différentes espèces. Petite
collation en fin d’animation.
Partenariat financier du Conseil Départemental des Vosges. Sur réservation. Billetterie auprès de l’ODCVL ou à l’Office de tourisme. INSCRIPTIONS LA VEILLE AU PLUS TARD.Tout public
5 .
Site de l’Etang Lallemand 37 le Village Les Voivres 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 38 43 leaudici@odcvl.org
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English :
Singing, colorful or sober, birds make us listen in nature. Come and
discover their songs, observe them and try to recognize the different species. Small
snack at the end of the activity.
Financial partnership with Conseil Départemental des Vosges. Reservations required. Tickets available from the ODCVL or the Tourist Office. REGISTRATION THE DAY BEFORE AT THE LATEST.
L’événement Sortie nature Plumes, bec qui suis-je ? Les Voivres a été mis à jour le 2026-02-13 par OT EPINAL ET SA REGION
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