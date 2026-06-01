Sortie Nature Qui crotte à La Celle La Celle
Sortie Nature Qui crotte à La Celle La Celle samedi 27 juin 2026.
La Celle
Sortie Nature Qui crotte à La Celle
Rue des Bûcherons La Celle Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Balade par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
Lors de cette balade, vous apprendrez à avoir le regard aiguisé et à repérer le straces et indices laissés par les animaux. 5 .
Rue des Bûcherons La Celle 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28
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English :
A Walk Organized by the Centre-Val de Loire Nature Conservancy
L’événement Sortie Nature Qui crotte à La Celle La Celle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE