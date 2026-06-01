Sortie Nature Qui crotte à La Celle La Celle samedi 27 juin 2026.

La Celle

Sortie Nature Qui crotte à La Celle

Rue des Bûcherons La Celle Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Balade par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

Lors de cette balade, vous apprendrez à avoir le regard aiguisé et à repérer le straces et indices laissés par les animaux. 5 .

Rue des Bûcherons La Celle 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

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English :

A Walk Organized by the Centre-Val de Loire Nature Conservancy

L’événement Sortie Nature Qui crotte à La Celle La Celle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE