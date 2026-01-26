Sortie nature, Rassemblement post-nuptial du Courlis de terre Rue du 8 mai La Taillée

Sortie nature, Rassemblement post-nuptial du Courlis de terre

Rue du 8 mai Parking du cimetière La Taillée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 10:00:00

fin : 2026-10-07 12:00:00

Date(s) :

2026-10-07

La LPO Vendée vous guide à la recherche des rassemblements post-nuptiaux des Courlis de terre.

Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.

.

Rue du 8 mai Parking du cimetière La Taillée 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie nature, Rassemblement post-nuptial du Courlis de terre La Taillée a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud