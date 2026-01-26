Sortie nature, Rassemblement post-nuptial du Courlis de terre Rue du 8 mai La Taillée
Sortie nature, Rassemblement post-nuptial du Courlis de terre
Rue du 8 mai Parking du cimetière La Taillée Vendée
Début : 2026-10-07 10:00:00
fin : 2026-10-07 12:00:00
2026-10-07
La LPO Vendée vous guide à la recherche des rassemblements post-nuptiaux des Courlis de terre.
Sortie organisée en partenariat avec la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.
Rue du 8 mai Parking du cimetière La Taillée 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
